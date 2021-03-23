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Gündem Büyük başarı! Bakan Soylu duyurdu
Gündem

Büyük başarı! Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaçak sigara oranının 2014'ten itibaren düşüş gösterdiğini, piyasadaki oranın yüzde 2-3'lere kadar düştüğünü ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 19:20:00 - 2021-03-23 19:21:47
Büyük başarı! Bakan Soylu duyurdu

Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK) 54. Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaçak sigara oranının 2014'ten itibaren düşüş gösterdiğini, piyasadaki oranın yüzde 2-3'lere kadar düştüğünü bildirdi.

Antalya Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte konuşan Bakan Soylu, piyasadaki kaçak sigara oranının azaldığına dikkat çekerek, "Kaçak sigara oranı 2014'ten bu yana yüzde 22,3'den yüzde 2,3'lere kadar çekildi. Kaçak sigaranın tamamına yakını PKK’ya akan paraydı" açıklamasında bulundu.

​FETÖ'ye yönelik operasyonlar konusuna da değinen Soylu, "Sadece KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 137 bin 361 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 45 bin 338'i tutuklandı." dedi.

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