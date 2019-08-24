0553 313 94 23

Büyük Antalyaspor Derneği’nden forma desteği

Büyük Antalyaspor Derneği (BAD) 2019-20120 futbol sezonunda Antalyaspor’a destek olmak amacıyla toplu forma alma etkinliği gerçekleştirdi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:15
Büyük Antalyaspor Derneği’nden forma desteği

Büyük Antalyaspor Derneği (BAD) 2019-20120 futbol sezonunda Antalyaspor’a destek olmak amacıyla toplu forma alma etkinliği gerçekleştirdi.


Antalya Stadyumu’nda bulunan Antalyaspor Store’de gerçekleştirilen etkinliğe taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Antalyasporlu taraftarlar, takımlarına destek olma amacıyla yeni sezon formaları satın aldı. Büyük Antalyaspor Derneği (BAD) üyeleri, gün boyu Antayspor store ürün alarak, takımlarını destek oldu. BAD adına açıklamalarda bulunan Ersan Göbelek, “Antalyaspor yeni sezonu güzel bir başlangıç yaptı. Bu hafta kendi sahamızda Denizlispor ile oynayacağız. Bu maç öncesinde dernek üyelerimiz ve taraftarlarımızla forma satın alma etkinliği ile Antalyaspor’a destek oluyoruz. Sivil Toplum Kuruluşları, iş dünyası ve tüm taraftarlarımızı takımımıza destek olmaya çağırıyoruz. Kombine alarak, forma alarak şehrimizin takımı Antalyaspor’a destek olmalıyız Etkinliğine destek olan tüm taraftarlarımıza ve üyelerimize teşekkür ederiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’i Avrupa’da temsil edecek
    1. İzmir’i Avrupa’da temsil edecek
    2. Talihsiz kadının kardeşi ve yakın..
    3. Rus kardeşler, Kigurumi pijamalarıyla..
    4. BİKEM çalışmalarında hız kesmiyor
    5. Göztepe erken S.O.S verdi
    6. Kızını GPS ile takip edip öldüren..
    7. Genç judocunun gözü yine zirvede
    8. Balıkesir Karesi TOKİ sözleşme tarihi..
    9. Adana'da balıkçı teknesinde yangın: 3..
    10. Ehliyetine el konulan sürücü trafik..
    11. Çiğli’de ekolojik atölye
    12. Bodrum’da yıkımlar başladı
    13. Bu hainliktir! Odatv, anneye değil..
    14. Türk jandarması 23 ülkenin kolluk..
    15. Asimder Başkanı Gülbey: “Patrik..
    16. Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü..
    17. Karadeniz’in en kapsamlı yoğun bakım..
    18. Emniyet KOM birimleri suç örgütlerine..
    19. İskenderun’da 63,3 ton kaçak akaryakıt..
    20. Powell’den piyasalara ılımlı mesaj
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor