  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Haluk Bayraktar "Gençleri teknoloji ile buluşturacağız" 81 ilde dron eğitim merkezi müjdesi Alman Donanması da harekete geçti! Akdeniz'e gemi yolluyorlar Lavrov’dan ABD’ye ağır suçlama: "Enerji hegemonyası için dünyayı ateşe atıyorlar" Tabancasını tanıtırken arkadaşını vurmuştu! Tutuklu sanık Ahmet Çolak’ın cezası kesinleşti Araç sahiplerine iyi haber! Okullarda yeni dönem! 81 il valiliğine kritik genelge gönderildi İran ‘Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı’ Daha da güçlendik! Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı! Galatasaray'ı böyle yıkmaya çalışacak Hürmüz Boğazı krizi ve savaş Trump’ı fena vurdu Tarzan zorda! İçimizdeki Ermeniler yine sahnede
Aktüel SHGM’den şarj yasağı kararı! Uçakta powerbank için yeni dönem
Aktüel

SHGM'den şarj yasağı kararı! Uçakta powerbank için yeni dönem

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
SHGM’den şarj yasağı kararı! Uçakta powerbank için yeni dönem

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuş güvenliği kapsamında taşınabilir şarj cihazlarıyla ilgili yeni düzenlemeyi duyurdu.

Uçak yolculuklarında taşınabilir şarj cihazlarıyla ilgili güvenlik kuralları değişti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, uçuş operasyonlarında taşınabilir bataryalar ile ilgili olarak havayoluyla tehlikeli maddelerin emniyetli taşınması için teknik talimatlarda değişikliğe gidildiği duyuruldu. Yayımlanan uçuş operasyon direktifine göre ilgili değişikliğin 27 Mart 2026 tarihinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) konseyi tarafından 'Hava Yoluyla Tehlikeli Maddelerin Emniyetli Taşınması' için teknik talimatlarında değişiklik yapıldı.

 

Powerbank taşımak yasak mı?

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu değişiklik kapsamında, hava aracında taşınabilir bataryaların (powerbank) şarj edilmesi yasaklanmıştır. Her bir kişinin taşıyabileceği taşınabilir batarya sayısı en fazla iki adetle sınırlandırılmıştır. Hava aracında taşınabilir elektronik cihazları (PED) şarj etmek için taşınabilir bataryaların kullanılması tavsiye edilmektedir. Söz konusu kısıtlamalar, operasyonel gereklilikleri yerine getirmek amacıyla ekip üyeleri tarafından taşınan taşınabilir bataryalar için geçerli olmamakla beraber ekip üyeleri tarafından kişisel kullanım amacıyla taşınan taşınabilir bataryalar için geçerlidir" denildi.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü açıkladı: Uçaklarda yeni yasak geliyor

Gündem

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü açıkladı: Uçaklarda yeni yasak geliyor

Teknolojinin kalbi SAHA 2026'da sahne alacak Uçuş öncesi milli ve yerli güvence

Teknoloji

Teknolojinin kalbi SAHA 2026'da sahne alacak Uçuş öncesi milli ve yerli güvence

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23