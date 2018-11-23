0553 313 94 23

Büyücü Kesira yakalandı! Skandal mesajlar ortaya çıktı

Türkiye'nin 17 ilinde, insanları büyü bahanesiyle kandıran 'Kesira' adlı dolandırıcı Bursa'da yakalandı.

23 Kasım 2018 Cuma 20:55
Büyücü Kesira yakalandı! Skandal mesajlar ortaya çıktı

Türkiye'nin 17 ilinde aranan ve halk arasında "Kesira" olarak bilinen dolandırıcı, üzerinde FETÖ'nün sembolü olarak bilinen F serisi dolarlarla güven timleri tarafından Bursa'da yakalandı. Dolandırıcının cep telefonundan çıkan mesajlar polisi şaşkına çevirdi.

Hakkında 47 ayrı dosya bulunan ve halk arasında Kesira, Feyzullah Hoca ve Süleyman Hoca olarak bilinen Sonay İncekara (40) Bursa'da yakalandı. İncekara'nın üzerinden çıkan ve FETÖ üyelerince kullanıldığı bilinen F serisi dolarlar dikkati çekti. İncekara'nın telefonunda yapılan ilk incelemede birçok kadının 'Hocam kısmetim kapalı, aşk büyüsü yapar mısın? Fiyatı nedir?' şeklinde mesajlar attığı öğrenildi.

Evinde silah ve fişek bulundu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, büyücünün Bursa'da olduğuna dair aldıkları ihbarı değerlendirerek şahsı takibe aldı. Uzun süre takip edilen İncekara güven timleri tarafından kaldığı evde yakalandı. İncekara'nın kaldığı evde ve üzerinde yapılan aramalarda 15 adet telefon, 30 adet sim kart, 1 laptop, 1 tabanca, 8 fişek, 8 sahte nüfus cüzdanı ve sahte ehliyet ile 150 bin lira para ele geçirildi. İncekara'nın yakalandığı evde kalan 5 kişi de gözaltına alındı. İlk işlemleri için emniyete götürülen İncekara, ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 20:55
  1. Bursa
  2. Kesira

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Enerji firmasından kablo hırsızlığı
    1. GÜNCELLEME - Enerji firmasından kablo..
    2. Büyücü Kesira yakalandı! Skandal..
    3. "Cezalar hayırlı, uğurlu olsun"
    4. FETÖ'cü asker sahte içkiden yakalandı
    5. AK Parti Denizli belediye başkan adayı..
    6. AK Parti Çankırı belediye başkan adayı..
    7. Analistlerden yeni dolar tahmini!..
    8. Petrol fiyatları dibi gördü!
    9. AK Parti Bursa belediye başkan adayı..
    10. Bakan Albayrak ile Gül, Gaziantepli..
    11. Avrupa Curling Şampiyonası
    12. Kanser hastası sırtına doktorunun..
    13. MKE Ankaragücü taraftarlarından,..
    14. Bakan Pakdemirli çiftçiye müjdeyi..
    15. Pişiklere pudra dökmek zararlı!
    16. Yerli motor tamamlandı! Uçuşa geçiliyor
    17. AK Parti Burdur belediye başkan adayı
    18. MHP lideri Bahçeli, il başkanları..
    19. Tokat, Küre bir zamanlar bakırcılığın..
    20. AK Parti belediye başkan adayları 2019..
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    TBMM Komisyonunda Albayrak-Şener karşılaşması!
    TBMM Komisyonunda Albayrak-Şener karşılaşması!