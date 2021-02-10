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Yerel Büyü çetesi çökertildi
Yerel

Büyü çetesi çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonla yabancı uyruklu bir büyü çetesi çökertildi. 6 aylık fiziki ve teknik takip sonrası yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 14:10:00 -
Büyü çetesi çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada, 'büyü yapma' bahanesiyle dolandırıcılık yapan Suriyeli çete tespit edildi. Polisin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibinde, şüphelilerin Altındağ ilçesinde bir evi özel eşyalarla dizayn edip, büyü merkezine dönüştürdüğü belirlendi.

Şüphelilerin, mağdurları buraya davet edip, para karşılığında dua okuma, muska yazma gibi yöntemlerle büyü yaparak sorunlarını çözdüklerini iddia ettikleri tespit edildi. Çetenin ayrıca internet sitesi açtığı, bu site üzerinden de özellikle Arap ülkelerindeki yabancı uyruklu kişilerle görüntülü konuşup, aynı şekilde büyü yapma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

15 adrese baskın

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen 15 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında özel dizayn edilen büyü evinin de bulunduğu 15 adreste yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

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