Buyrun zahterli ekmeğe

Zahter Osmanlı kültüründen günümüze dek gelen genellikle kahvaltılarda ve çay yapımında kullanılan bir bitkidir. Hoş bir kokusu, güzel bir rengi ve tadı olan zahter otu bunların yanı sıra birçok hastalığa da şifa kaynağıdır.

Sindirimi kolaylaştıran, yaraları iyileştiren, mikroplarla savaşan, iştah açan zahteri, kahvaltılık toz zahter karışımında kullandık. O da yetmedi soğuk sıkım zeytinyağına ekmek bana bana tüketebileceğiniz kahvaltılık zahterin kullanıldığı zahterli ekmek tarifine geldik.

İkisini bir arada tadın, sevdikleriniz de tatsın..

4 kişilik kahvaltı sofrası

30 dakikada hazır olur, pişirme süresi de 25 dakika..

Kahvaltılık zahter karışımı için: 250 gram dağ kekiği, 200 gram sumak, 100 gram kavrulmuş sarı leblebi, 100 gram kavrulmuş beyaz leblebi, 125 gram susam, 100 gram, ayçekirdeği içi, 50 gram kavrulmuş kabak çekirdeği, 50 gram ceviz içi, 1 yemek kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

Ekmek hamuru için:

4 su bardağı un, 21 gram yaş maya (1/2 paket), 2 yemek kaşığı ılık süt, 1/2 tatlı kaşığı toz şeker, 1,5 su bardağı ılık su, 1 çay kaşığı tuz

Zahteri karıştırmak için:

1/2 su bardağı, soğuk sıkım zeytinyağı

Püf Noktası

Kahvaltılık zahter karışımına kattığınız kavrulmuş susamları bütün olarak da ekleyebilirsiniz. Hazırlayacağınız zahter karışımı çok sayıda ekmek içindir, kahvaltılarda zeytinyağı ile birlikte ekmek banarak tüketebilirsiniz. Hafif ekşi tadını arttırmak için sumak oranını fazlalaştırıp kavrulmuş haşhaş tohumu katabilirsiniz. Uzun süre tazeliğini korumak için ağzı kapaklı cam kavanozda, buzdolabında saklamaya özen gösterin. Menengiç, tarçın, kişniş, bulgur unu gibi malzemeleri de katabilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Ekmeklerin üzerine süreceğiniz, kahvaltılık zahter karışımı için; uzun yapılı dağ kekiklerini ayıklayıp elinizle ovuşturun.

Ceviz içi, susam ve ayıklanmış ay çekirdeği içini ayrı ayrı tavalarda yağ eklemeden, hafif bir renk alana kadar kavurun. Kavrulmuş kabak çekirdeklerini havanda dövüp toz haline getirin. Hepsini bir araya getirip 1 dakika kadar kavurduktan sonra ocaktan alın.

Kavrulmuş sarı ve beyaz leblebileri mutfak robotuna alıp bir kez çektirin. Ufalansınlar ama tamamen toz haline gelmesinler, onlarla işimiz bitmedi çünkü.

Ayıklanmış dağ kekiği, sumak, havanda dövülmüş kavrulmuş kabak çekirdeği, tuz ve kısa süre kavurduğunuz yağlı tohumları mutfak robotuna alın. İki tur çektirin.

Mutfak robotunda bir kez çektiğiniz kavrulmuş leblebi çeşitlerini de katıp son bir kez karıştırdıktan sonra hazırladığınız kahvaltılık zahter karışımını cam kavanoza alın.

Herhalde hamuru nasıl yapacağınızı bilirsiniz.

Ekmek hamurundan arzu ettiğiniz büyüklükte bezeler kopartıp yuvarlak şeklinde açın. Hazırladığınız zahter karışımını zeytinyağıyla karıştırıp macun kıvamına getirdikten sonra ince bir kat halinde ekmeklerin üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 15 dakika kadar pişirdikten sonra sevdiklerinizle paylaşın.