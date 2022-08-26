Buyrun bu CHP ile siz helalleşin!

Şimdilerde helalleşme vaadiyle oy toplamak için kolları sıvayan CHP’nin bilinçaltını gözler önüne seren Refik Ahmet Sevengil, 15 Ağustos 1929’da “Uyanış” dergisinde skandal bir yazı kaleme aldı. Yazısının ardından ise CHP tarafından ödüllendirilerek yazdığı yazı tasdik edilmiş oldu.

“Sultan ile birlikte Allah’ı da hal ettik” (HAŞA)

Allah’a savaş açıldığını adeta itiraf eden Refik Ahmet Sevengil, “Yenilik nerede?” başlıklı yazısında inkılapları savunurken şu rezil ifadelerde bulunuyor:

“Artık ne dünya, ne ahiret, ne zorba, ne softa tahakkümü kabul edemiyoruz. Geniş halk kitlesi kendi kendisini idareye muktedirdir. İmparatorla beraber Allah’ı da hal’ ettik; kafamızın içi dışı hürdür.

Mabetlerimiz fabrikalardır, mihrabın yerine kitap abidesini koyduk; ciltlerin içinde müsbet ve maddei ilimlerin insanlığa engin tekâmül ufukları hazırladıkları kitaplar”

CHP ödüllendirdi: Önce şehir meclisi üyesi, sonra milletvekili oldu

Bu yazının ardından İslam’a düşmanlığını gizlemeyen Refik Ahmet Sevengil, ilginç bir şekilde yükseldi.

Bu yazıdan bir sene sonra İstanbul şehir meclisi üyesi, daha sonra da CHP Tokat milletvekili oldu.