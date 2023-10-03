BUÜ’nün giyilebilir cihaz projesi, TEKNOFEST’ten birincilik ödülüyle döndü

29 Eylül tarihinde İzmir’de gerçekleştirilen ödül törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birinci seçilen projenin ödülünü Prof. Dr. Şehime Gülsün Temel ve takım üyesi olan BUÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Ahmet Durmaz’a takdim etti. Projenin el ile kavrama fonksiyonunu yitiren hastalar için önemli bir destek sağlayacağını ifade eden Prof. Dr. Şehime G. Temel, topluma fayda sağlayabilecek ürünler geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Programı hocasının gerçekleştirdiği canlı bağlantı ile telefondan takip eden BUÜ Tıp Fakültesi öğrencisi İsmail Emir Yassı ise projenin prototiplerini Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfının sağladığı burs ve katmanlı üretim desteği sayesinde geliştirdiklerini dile getirdi.