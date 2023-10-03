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Teknoloji BUÜ’nün giyilebilir cihaz projesi, TEKNOFEST’ten birincilik ödülüyle döndü
Teknoloji

BUÜ’nün giyilebilir cihaz projesi, TEKNOFEST’ten birincilik ödülüyle döndü

Yeniakit Publisher
2023-10-03 21:33:00 -
BUÜ’nün giyilebilir cihaz projesi, TEKNOFEST’ten birincilik ödülüyle döndü

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Translasyonel Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şehime Gülsün Temel ve öğrencisi İsmail Emir Yassı’nın tasarlayıp geliştirdiği ve endüstriyel ürün alanında üniversitenin ilk tescilli ürünü olan Mobil El Dış İskeleti, katıldığı TEKNOFEST Yarışları’nda Sağlık ve Yaşam Teknolojileri Kategorisi’nde En İyi Ön Kuluçka Girişimci Ödülü’nü almayı başardı.

29 Eylül tarihinde İzmir’de gerçekleştirilen ödül törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birinci seçilen projenin ödülünü Prof. Dr. Şehime Gülsün Temel ve takım üyesi olan BUÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Ahmet Durmaz’a takdim etti. Projenin el ile kavrama fonksiyonunu yitiren hastalar için önemli bir destek sağlayacağını ifade eden Prof. Dr. Şehime G. Temel, topluma fayda sağlayabilecek ürünler geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Programı hocasının gerçekleştirdiği canlı bağlantı ile telefondan takip eden BUÜ Tıp Fakültesi öğrencisi İsmail Emir Yassı ise projenin prototiplerini Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfının sağladığı burs ve katmanlı üretim desteği sayesinde geliştirdiklerini dile getirdi.

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