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Aktüel BUÜ'de Çin'den getirilen Kovid-19 aşısının denemeleri devam ediyor
Aktüel

BUÜ'de Çin'den getirilen Kovid-19 aşısının denemeleri devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya aşıyı gönüllü olarak yaptırdı - Kaya: - "Bu çalışmaya el atmak demek dünyanın sağlığına el atmak, katkıda bulunmak demektir. Bu kadar önemli olduğunu düşünüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:10:59 -
BUÜ'de Çin'den getirilen Kovid-19 aşısının denemeleri devam ediyor

BURSA (AA) - Çin'den gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı deneme çalışmaları kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya gönüllü olarak testlere katıldı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin öncülüğünde başlatılan ve Çin'den temin edilen Kovid-19 aşısının test çalışmaları BUÜ'de devam ediyor.

Bu kapsamda Ekrem Kaya, gönüllü olarak test çalışmalarına katılarak aşı yaptırdı.

- "Diğer aşılardan hiçbir farkı yok"

Kaya gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmalara katıldığı için mutlu ve umutlu olduğunu söyledi.

Aşı yaptırma amacının kararsız kalanlara cesaret vermek olduğunu belirten Kaya, "Diğer aşılardan hiçbir farkı yok. Bu çalışmaya el atsınlar. Bu çalışmaya el atmak demek dünyanın sağlığına el atmak, katkıda bulunmak demektir. Bu kadar önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- "Çalışmayı toplumdaki gönüllülere taşıyacağız"

BUÜ Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halis Akalın, gönüllü olan Ekrem Kaya'ya teşekkür etti.

Aşı çalışmalarının hızla devam ettiğini anlatan Akalın, şöyle konuştu:

"10 bin üzerinde denenmiş bir aşı. Bu konuda etkili ve güvenli bir aşı. Bazı istenmeyen etkiler olabilir. Bunlar daha çok lokal, normal yaptırdığımız aşılarda olduğu gibi yapılan yerde ağrı, hafif ateş ve halsizlik gibi daha çok basit etkiler var. Şu ana kadar aşı yaptığımız gönüllü sağlık çalışanlarımızda aşı yerinde hafif ağrı oldu. Onun dışında bir sorunumuz yok. Belli bir sayıya ulaştığımız zaman aşının toplumda yapılması çalışması başlayacak. Tahminimiz 1 ay içinde başlayacak. Bu çalışmayı toplumdaki gönüllülere taşıyacağız."



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