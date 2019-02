Üniversite öğrencileri arasında kısaca "büt" olarak telaffuz edilir. Vize ve finallerde aldığınız notlar derste başarılı olmanız için yeterli değilse bütünleme sınavına girmeniz gerekir. Peki, bütünleme sınavı nedir? Bütünleme sınavına kimler girebilir? Bütünleme sınavı giriş şartları nelerdir? Bütünleme sınavı ne zaman yapılır? Büt nedir? Büt final yerine mi geçer? Büte kalmak nedir? Büt sınavı nedir?

Bütünleme sınavı (Büt) nedir?

Bütünleme sınavı; Yüksek Öğretim Kurumunun Yürütme Kurulunun aldığı karar ile üniversite öğrencilerinin yıl içi sınavları ve final sınavlarından aldıkları puanlar ile derslerinde başarısız olan öğrencilere ya da mazeretleri sebebi ile final sınavına giremeyen, mazeretini belgeleyemeyen öğrencilere dersten geçmek için bir sınav hakkı daha veren sınavın adıdır. Bütünleme sınavı birçok üniversiteli öğrenci tarafından kısaca “Büt” olarak tabir edilmektedir.

Bütünleme sınavı hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Her öğrencinin bütünleme sınavına girme hakkı bulunmamaktadır. Bütünleme sınavına girebilmek için derse devamlılık göstermeniz yani devamsızlıktan kalmamış olmanız gerekmektedir. Derste devamsızlık sebebi ile kalan öğrenciler bütünleme sınavına girmeleri mümkün olmadığı gibi girseler dahi bir etkisi olmayacaktır.

Dersten geçer not alan ve başarılı sayılan öğrenciler bütünleme sınavına katılamazlar.

Bazı okullarda dersten başarısız olsanız dahi bütünlemeye girme ihtimaliniz bulunmaktadır ancak öğrencilere tanınan bu ayrıcalık bir takım riskleri de barındırmaktadır. Dersi geçtiği halde daha yüksek bir not ile geçmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler ancak finalden aldıkları not ne olursa olsun bütünleme sınavına girdikleri takdirde bütünleme sınavından aldıkları not geçerli olacaktır. Not yükseltmek amacıyla sınava girip daha düşük bir not alarak derecenizi düşürme ihtimaliniz ya da geçtiğiniz bir dersten kalma ihtimaliniz de bulunmaktadır.

Dönem içerisinde almadığınız yani daha önceki dönemlerde aldığınız bir dersten bütünlemeye giremezsiniz.

Üniversite değiştirmiş iseniz eski okulunuzda kalmış olduğunuz dersten yeni okulunuzda dersi almadığınız sürece bütünleme sınavına giremezsiniz.

Bazı üniversitelerde dersten geçer not almanız halinde de not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girmenize izin verilmez. Bu durumu bulunduğunuz üniversitenin öğrenci işlerinden ya da üniversitenizin İnternet sitesinden öğrenebilirsiniz.

Bütünleme sınavları final sınavlarının ardından üniversitenizin belirlediği tarihte yapılır ve bütünleme sınavlarının mazereti bulunmamaktadır.

Bütünleme sınavlarına girmek için herhangi bir dilekçe ya da harç parası yatırmanız gerekmez.

Bütünleme sınavına girmeye hak kazandığının dersin bütünleme sınavı yapılacağı saatte ve yapılacağı yerde bulunarak sınava girmeniz yeterlidir.

Bütünleme sınavlarının normal bir vize ya da finalden farkı yoktur sadece dersi geçmeniz için size tanınan bir şanstır. Bütünleme kuralları her okulda farklılık gösterebileceği için en doğru bilgiyi öğrenci işlerinden ya da okulunuzun sitesinden öğrenmeniz mümkündür. Aldığınız bilgiler sizi tatmin etmediyse danışman öğretmeniniz ile görüşerek durumun sizin adınıza netlik kazanmasını sağlayabilirsiniz.

Bütünleme sınavı olan bir okulda yaz okulunun açılmaması gibi bir durum söz konusu değildir. Bütünleme ve yaz okulu hem birbirinden bağımsızdır hem de her okulun kendi inisiyatifinde gerçekleştirdiği uygulamalardır. Bazı okullar her dönem bütünleme sınavı ve yaz okulu ardından bir kere daha bütünleme sınavı yapabiliyorken, bazı okullarda ise sadece yaz okulu ya da bütünleme sınavı uygulaması bulunmaktadır. Her okulun kendine göre bir sistemi olduğu için bu durum her sene değişkenlik gösterebilir. Bir sene yaz okulu açılıp bir sene bütünleme sınavı uygulaması yapılabilir. Bütünleme sınavı hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları aşağıda yer almaktadır.

Bütünleme sınavından kaç alırsam geçerim, kaç almalıyım?

Bütünleme sınavı final notunuzun yerine geçmektedir. Bu yüzden bütünleme sınavından alacak olduğunuz puan ve vizeden almış olduğunuz puan ortalamaları hesaplanmalıdır. Şayet iki sınavın ortalaması ders için geçme notuna yetiyorsa dersi geçmiş sayılırsınız.

Bütünleme sınavları ne zaman olur, ne zaman yapılır?

Her üniversite bütünleme sınavları için belirli tarihler belirlemekte ve bunu üniversitenin resmi adresinde yayınlamaktadır. Ancak bütünleme sınavları finallerin bitmesinin ve notlarının açıklanmasının akabinde yapılır.

Bütünleme sınavına başka üniversitede girilebilir mi?

Başka üniversitelerde eğitim almakta olan öğrenciler, diğer başka bir üniversitenin bütünleme sınavlarına katılamazlar.

Bütünleme sınavına en fazla kaç dersten girilir, en fazla kaç ders alınır?

Bütünleme için ders sınırlaması yoktur. 1 dersten de kalsanız 7 dersten de kalsanız, kaldığınız tüm derslerden bütünleme sınavına girebilirsiniz.

Bu yazımızda bütünleme sınavı yani BÜT hakkında detaylı bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.