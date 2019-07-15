Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

İtalyanın kuzeyindeki Torino şehrinde polis bir füze buldu. Neo-Nazilerin peşine düşen polis ekipleri, bir havalimanı hangarına baskın düzenledi. Baskında Fransız yapımı bir füze ortaya çıkarıldı.

Gözaltına alınan üç kişi, söz konusu füzeyi satmaya çalışıyordu.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri, 2001 yılında neo-faşist Forza Nuavo partisinin Senato adayıydı. Şüphelinin Gallarate şehrindeki evinde, dokuz saldırı tüfeği, yaklaşık 30 av tüfeği, tabanca ve cephane de bulundu.

Ayrıca çok sayıda Nazi sembolü olan svastika işlemeli antika da ele geçiril.

Polis, Ukrayna'nın doğusundaki Rus destekli isyanda yer alan İtalyanlarla ilgili daha önceki bir soruşturmayı yürütürken üç isme ulaştı.