Bütün ülke bu görüntüleri konuşuyor! Oyuncak silahla soygun yapmaya kalktılar
Rusya'da oyuncak dükkanına giren iki çocuktan biri, dükkan sahibine elindeki silahı doğrulttu. Güvenlik kamerasının kaydettiği soygun görüntüleri, ülkede gündem oldu.30 Temmuz 2019 Salı 11:46
Rusya'nın Yekaterinburg şehrindeki bir oyuncak dükkanında sıra dışı bir soygun girişimi yaşandı.
Yaşları 7 ve 8 olan iki çocuk, oyuncakçı dükkanını soymaya çalıştı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, çocuklardan birinin elinde tuttuğu silahı işletme sahibine doğrulttuğu, ardından kapıya yönelerek kaçmaya başladığı görüldü.
İşletme sahibi ise kaçan çocuğun peşinden koştu. Ardından geri dönerek, dükkanın içerisinde kalan diğer çocuğun kaçmasını da önlemek için dükkan kapısını içeriden kilitledi.
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