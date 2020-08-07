Bütün tavuk nasıl parçalanır? Tavuk nasıl ayıklanır?

Düzgün parçalanmayan tavuk, yemeklerde istenilen lezzeti veremez. Peki, bütün tavuk nasıl doğru şekilde parçalanır?

Bütün bir tavuğun yemeklik doğranmasında önemli olan püf noktalarından biri keskin ve ucu sivri bir bıçaktır. Bu sayede tavuğun eklem yerlerinden rahatlıkla uygun kesikler atabilir, bütün tavuğu yemeklik parçalayabilirsiniz.

Bütün bir tavuğu yemeklik doğramamımızın sebebi, bir tavuk uygun yerlerinden kesilip içerisine uygun kesikler atarak, yemeğin sosunun lezzetinin tavuğun her yerine eşit bir şekilde dağılmasını sağlamaktır.

Poşet tavuk yemeklik doğrama, kemiklerinden çıkarmak ile aynı şey değildir. Tavuğu kemiklerinden çıkarmak isterseniz farklı bir işlem uygulamak gerekmektedir.

Bütün tavuğu ızgaralık doğramak, yemeklik doğramaktan daha farklı olup, bütün tavuk ızgara için kemiklerinden daha fazla ayırılıp et yayvan şekilde açılmaktadır. Bütün tavuk yemeklik doğramada da tavuk, kanat Göğüs kısımları ayırılarak içerisinde farklı noktalardan derin kesikler atılmaktadır.

Bütün tavuk nasıl porsiyonlanır?

Tavuğunuzu parçalara ayırırken kaymaması için öncelikle kesme tahtasına alır almaz bir havlu kağıt yardımıyla kurulayın.

Tavuğumuzun et suyu için kullanacağımız kemikleri ayırmaya kanat uçlarından başlıyoruz.

Kanat ucunuz kanada bağlayan eklem yerinden kesiyoruz.

Kanadı da aynı şekilde eklem yerinden ayırarak kenara alıyoruz. Diğer kanat için de aynı işlemi uyguluyoruz.

Tavuğun fazla derisini kesip alıyoruz.

Tavuğun göğsünü daha kolay ayırmak için lades kemiğini elimizle yoklayarak buluyoruz ve bıçağın ucuyla bir kesik atarak parmağımızla lades kemiğini çekip alıyoruz.

Göğüs ve budu birbirinden ayırmak için eklem yerinden budu dışarıya doğru açarak birleşme noktasından kemiğe doğru dikkatlice kesik atın.

Bıçak birleşme noktasına geldiğinde kemiği eklem yerinden ayırarak bıçak yardımıyla kesiyoruz ve budu ayırıyoruz.

Tavuğun sırt kısmını çevirerek eklem yerinden kanadı dışarıya doğru açarak birleşme noktasından kemiğe doğru dikkatlice kesik atın.

Bıçak birleşme noktasına geldiğinde kemiği eklem yerinden ayırarak bıçak yardımıyla kesiyoruz ve kanadı ayırıyoruz.

Göğüs kemiğinden hiza alarak ve kemiğe olabildiğince yakın bir şekilde göğüsü ayırıyoruz.

Elinizde kalan parçayı tavuk suyu yapımında kullanmak için ikiye bölüyoruz.

Elinizdeki butları bütün kullanmayacaksanız parmağınızla eklem yerinden kolaylıkla ayırabilirsiniz.

Butları ızgarada pişirecekseniz kemiği hizalayıp açabilir ve kemiğiniz sıyırabilirsiniz.

Eğer şinitzel yapacaksanız göğüs etinin derisini alın, en kalın yerinden başlayarak geriye doğru kesin ve kitap gibi açın.