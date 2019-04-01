



İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora, Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak tüm sporculardan madalya beklediklerini söyledi.

Salih Bora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8-14 Nisan tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek şampiyona için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Olimpiyatlar öncesinde düzenlenen organizasyonların zorluk derecelerinin arttığını aktaran Bora, "Burada güreşeceğimiz rakiplerimizin hepsi ülkelerinin olimpiyat takımlarındalar. Şampiyona zor geçecek. Zaten grekoromen güreşte Avrupa Şampiyonası her zaman zor olmuştur. En iyi şekilde hazırlandık. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da altın madalyaları almak istiyoruz. Takım derecesi elde etmek istiyoruz. Bunları başaracağımıza da inanıyoruz." diye konuştu.

Grekoromen güreşini en iyi yapan ülkelerin Avrupa'da olduğunu anlatan Salih Bora, "Biz bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Şu sporcumuz madalya alacak ya da şu alamayacak diye bir şey yok. Mesela geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp ilk turda hakemlerin gadrine uğradı, elendi. Biz bir kişiye, iki kişiye bağlı değiliz, takım olarak iyiyiz. Yeni giren biri de eskiler de madalya alabilir. Bunu tahmin etmek bize düşmez ancak bütün sporculardan madalya beklentimiz var. Takım olarak da her zaman ilk 3'e girmeye çalışıyoruz, giriyoruz da." ifadelerini kullandı.





- "Daha parlak günler geleceğine inanıyorum"





Salih Bora, 23 yaş altı takımında başarılı olan birçok sporcuyu A takıma aldıklarını vurgulayarak, "23 yaş altı takımı ile birlikte çalışıyoruz. Oradaki sporcularımız, tecrübeli ağabeyleriyle güreşerek daha kısa zamanda büyük yol aldı. A takımda, 23 yaş altı takımında da güreşen 3-4 sporcu var. Amacımız bu sayıyı artırabilmek, genç bir takım yapabilmek. Hedefimiz sadece 2020 Tokyo Olimpiyatları değil, 2024 ve 2028'deki olimpiyatlar için de alt kadroyu oluşturabilmek. Altyapıda bunu oluşturmuş vaziyetteyiz. Türk güreşi için daha parlak günler geleceğine inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Devletin güreşe gerekli ilgi ve desteği gösterdiğini dile getiren Bora, şunları kaydetti:

"Güreş, bizim ata sporumuz. Devletimiz sağ olsun güreşe gerekli ilgiyi, alakayı gösteriyor. Ülkemizde güreşin altyapısının sağlam olduğuna inanıyorum. Güreş okullarında olsun, kulüplerde olsun gerekli çalışmalar yapılıyor. Güreşin en büyük problemlerinden biri istihdam. Bunu da halledebildiğimiz takdirde güreş hak ettiği yere ulaşacak. Bana göre sporların en başarılısı güreş. Ata yadigarı bir spor. Tarihimizde olimpiyat, dünya şampiyonlarımız var. Bunu devam ettirebilmek hepimizin görevi. Bunları yapabilmek için de elimizden geleni yapıyoruz."





- "Güreş dünyada büyük ilerleme kaydetti"





Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora, güreşin dünyada büyük ilerleme kaydettiğini aktardı.

Pek çok ülkenin altyapı başta olmak üzere güreşe büyük önem verdiğini belirten Bora, "Güreş, dünyada da büyük ilerleme kaydetti. Bundan 10-15 sene önce 'Bu ülkeden madalya kazanan mı çıkar' dediğimiz ülkeler, olimpiyatlarda şampiyon çıkarabiliyor. Altyapıya değer vererek çoğu ülke güreşin içine girdi. Güreş artık büyük yapılanmaların olduğu, büyük planların yapıldığı bir spor. Zor bir spor ancak bu işe gönül verenler için ortada hiçbir zorluk kalmıyor. Biz de ülke olarak güreşi seviyoruz, en iyisi olmak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.