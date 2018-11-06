Bütün hastalıkları önlemenin yolu...

Beyinde huzurlu olmak, bedeni de huzurlu yapıyor ve muhtemel hastalıklara karşı daha dirençli kılıyor. Olumlu düşünün, güzel düşünün, hayırlı şeyler düşünün ve olumsuzdan, kötüden, hayırsızdan beyninizi, düşüncelerinizi arındırın. Haset, kin, öfke, gerginlik beyinden bedene yayılırken, onu, muhtemel bütün risklere karşı açık ve zayıf hale sokuyor.

Onun için bizim sayfamıza tâç ettiğimiz, bu ülkeyi kırk sene yönetmiş ünlü sultanın, Kanunî'nin yazdığı beyiti son derece hikmetli ve ibretlidir.

Ne diyor özetle Koca Sultan? "Devlet dediğiniz şey bile bir nefeslik sağlık karşısında önemsizdir!" Sağlıklı, sorunsuz bir şekilde nefes alabiliyorsan ne mutlu sana.. Soluk alamaz hallerdeysen devletin başında olsan ne fayda!

Osmanlı'nın, hemen yan sütunlarda bir hikâyesini naklettiğimiz "Bu da geçer Yâ Hû" sözü kulağınıza küpe olsun.

Mal, mülk, servet geçicidir.. Fazla bel bağlamayın. Bu bir.. İkincisi hani şimdilerde "takma kafana" deniyor ya argoda, tam da o anlamda sıkıntılar, üzüntüler, tasalar karşısında yenik düşme. "Bu da geçer Yâ Hû" diyerek sabret. Geçer, "her gecenin bir sabahı vardır." "Bir kapı kapanırsa, diğeri açılır.." Muttaki ve tevekkül sahibi olman kâfi..

Akıllı insanlar, "Bu da geçer Yâ Hû" sözünü "eyyamcılık" olarak algılamaz. Bilakis, bu sözü geniş kapsamlı hikmetiyle kavrarsa, iş ve aile hayatında olduğu gibi sağlığında da huzura kavuşur.

Tam da konumuzla ilgili NASA tarafından astronotların performanslarını arttırmak için kullanılmaya başlanan "Neurofeedback" diye bir yöntem var. Dikkat eksikliği, hiperaktivite, otizm, depresyon, migren, Alzheimer hastalıklarını Neurofeedback yöntemiyle tedavi ediliyor.

Neurofeedback; beyin dalgalarının eğitilmesiyle uğraşıyor. Tedavi süresince sağlıksız beyin dalgalarının düşürülüp sağlıklı beyin dalgalarının arttırılması hedefleniyor.

Sınırda öğrenme zorluğu, manik depresyon, şizofreni, migren, alzheimer, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı gibi rahatsızlıkların yanı sıra, yalan söyleme, internet bağımlılığı, kıskançlık, patolojik aşk, iktidarsızlık gibi hastalıklar da bu yöntemle tedavi ediliyor.