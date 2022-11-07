  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Bütün gözler İYİ Parti'de! Bu kararı alırlarsa insan içine çıkamayacaklar
Medya

Bütün gözler İYİ Parti'de! Bu kararı alırlarsa insan içine çıkamayacaklar

İYİ Parti, AK Parti'nin başörtüsü ve aile konusundaki anayasa değişikliği teklifine 'hayır' demeye hazırlanıyor. Genel Başkan Meral Akşener, bugün Başkanlık Divanı'nda kararına son şeklini verecek...

Yeniakit Publisher
2022-11-07 11:35:00 -
Bütün gözler İYİ Parti'de! Bu kararı alırlarsa insan içine çıkamayacaklar

Siyasetin ilk gündemi başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği oldu. Bugünkü Kabine toplantısında başörtü düzenlemesine son şekli verilecek. Yıllar sonra başörtüsü konusunu gündeme getiren ve hatta bu uğurda bir de yasa teklifi veren CHP, AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifine hayır diyeceğini açıkladı. İYİ Parti'nin de teklife 'hayır' demesi bekleniyor ama son karar bugün verilecek.

CHP ile işbirliği yapan İYİ Partililer...

Dün siyaset kulislerine "İYİ Parti, referanduma gidilmesini önlemek için başörtü düzenlemesine 'hayır' diyecek" iddiası düşmüştü. "İYİ Parti’de genel eğilim başörtüsüyle ilgili düzenlemeye destek vermek yönünde" diyen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Ancak CHP ile işbirliği yapan bir grup, 'Anayasa değişikliğinin referanduma gitmemesi için hayır oyu verelim' diye kulis yapıyor" bilgisini paylaştı.

İYİ Parti seçim meydanlarına çıkamaz

"Başörtüsüne hayır diyen İYİ Parti, bunun hesabını millete veremez" diyen Selvi, "Seçim meydanlarına çıkamaz. Hele hele başörtüsü mücadelesini bilen Meral Akşener kendisini inkâr etmiş olur. İYİ Parti Başkanlık Divanı bugün başörtüsü konusunu görüşmek üzere toplanacak. İYİ Parti’nin başörtüsü konusunda olumsuz bir tavır takınmasını beklemiyorum." diye yazdı.

HDP bir "evet", bir "hayır" diyecek

Abdulkadir Selvi, HDP'nin başörtü düzenlemesiyle ilgili tavrını da yazdı. Selvi, "HDP’de genel eğilim başörtüsü oylamasına destek ama aileyle ilgili düzenlemeye hayır oyu vermek yönünde" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Antikemalist Akpartili

Başörtüsü hakkındaki anayasa değişikliği için Akparti heyeti meclisteki tüm partilerle görüşmüş. Adalet Bakanınımızın yaptığı açıklamaya göre anayasa teklifine karşı çıkan parti CHP ve İP'i. HDP bile destek verirken Kemalist CHP/İP karşı çıkmış, değişikliğe destek olmayacağını açıklamış. Oysa kanun teklifi vererek bu konuyu gündeme getiren de bizzat CHP, zaten verdikleri kanun teklifinde de başörtüsünün esamesi bile geçmiyordu, fakat “helalleşeceğiz, sorunları çözeceğiz, artık değiştik” gibisinden söylemler bazılarının muhabbetini celb etmişe benziyor. Bakara Suresi-204-205. ayeti: “Dünya hayatına dair konuşması senin hoşuna giden, pek azılı DÜŞMAN iken, kalbinde olana Allah'ı şahid tutan, işbaşına geçince de, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin(ekonomi) ve nesli yok etmeğe çabalayan insanlar vardır. Allah bozgunculuğu sevmez.” 100 Sene önce neyse..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23