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Ekonomi Bütçe uygulama sonuçları (1)
Ekonomi

Bütçe uygulama sonuçları (1)

Bütçe gelirleri eylülde 78,9 milyar lira, giderleri 108,6 milyar lira olarak hesaplandı - Bütçe eylülde 29,7 milyar lira, ocak-eylül döneminde de 140,6 milyar lira açık verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:17:20 -
Bütçe uygulama sonuçları (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi gelirleri eylülde 78,9 milyar lira, giderleri 108,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 78 milyar 916 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 34,4 artışla 108 milyar 580 milyon lira oldu.

Ocak-eylül döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,6 yükselerek 729 milyar 422 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 17,6 artarak 870 milyar 13 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi eylülde 29 milyar 665 milyon lira ve ocak-eylül döneminde 140 milyar 591 milyon lira açık verdi.

(Sürecek)

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