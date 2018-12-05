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Büst hırsızından pişkin savunma! 'İnsanlık hali, ne var?'

Isparta'da, '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'ndaki 10 Türk büyüğünün bronz büstlerinden 9'unu çalıp Antalya'da satan şüphelilerden Yaşar Güneş, 'Büstleri neden çaldınız? Pişman mısınız?' sorusuna, "Ne büstü? Olabilir. İnsanlık hali. Ne çaldık da pişman olacağım" dedi

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:55
Büst hırsızından pişkin savunma! 'İnsanlık hali, ne var?'

Isparta'da, '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'ndaki 10 Türk büyüğünün bronz büstlerinden 9'unu çalıp Antalya'da sattıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden Yaşar Güneş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'resmi kurumdan hırsızlık' suçundan tutuklandı.

Güneş, polis eşliğinde adliyeden çıkarılırken, kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Büstleri neden çaldınız? Pişman mısınız?' sorusuna, "Ne büstü? Olabilir. İnsanlık hali. Ne çaldık da pişman olacağım" dedi. Yaşar Güneş daha sonra polis tarafından cezaevine götürüldü.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:55
  1. Antalya
  2. Isparta
  3. Büst hırsızlığı
  4. yaşar Güneş

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