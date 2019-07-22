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Büşra Ün İtalya'da şampiyon oldu

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:12
Büşra Ün İtalya'da şampiyon oldu


ANKARA (AA) - Milli sporcu Büşra Ün, İtalya'da düzenlenen 7. Citta di Firenze Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Floransa kentinde gerçekleştirilen organizasyonda tek kadınlarda 5 sporcu mücadele etti.

Milli tenisçi Büşra Ün, Büyük Britanya'dan Cornelia Oosthuizen'i 2-1, Fransız Zoe Maras, İtalyan Giulia Valdo ve Maria Paola Tolu'yu 2-0'lık skorlarla mağlup ederek turnuvayı teklerde ilk sırada tamamladı.


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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:12
  1. 7. Citta di Firenze Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası
  2. Büşra Ün
  3. İtalya
  4. tenis

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