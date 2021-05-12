Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti
Oyuncu Büşra Pekin sosyal medya hesabından babası Volkan Pekin'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
Oyuncu Büşra Pekin'in babası Volkan Pekin geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Pekin, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Babası hayatını kaybetti
Büşra Pekin'in babası Volkan Pekin, Pazartesi günü sabaha karşı kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.
Vefat haberini sosyal medyadan duyurdu
Büşra Pekin, sosyal medya hesabından babasının vefat haberini, "Babam Volkan Pekin, Pazartesi sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrıldı. Allah'ım mekanını cennet eylesin melek kalplimin" sözleriyle duyurdu.