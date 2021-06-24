Büşra Büyükşen kimdir? Büşra Büyükşen itirafı son dakika Necla ve Metin Büyükşen'in katili kim?

İddiaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen’e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen’e elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Necla Büyükşen’e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra’yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi.

Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Büşra Büyükşen ne dedi?

Olaydan sonra alınan Swap örnekleri, cinayet anının tek tanığı olan “Büşra Büyükşen”‘in canlı yayında verdiği çelişkili ifadeler, görgü tanıklarının beyanları, ve diğer birincil muhatapların tatmin etmeyen eksik anlatımları, kısacası Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor. Yapılan araştırmaların ardından Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen’in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı’nın programında dinletildi. Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen baba gelinlerine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşamıyor.

Osman Büyükşen Kimdir?

Osman Büyükşen 1988 yılında Konya’nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası’nda doğdu. İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu’nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu’nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gördü. Dr. Osman Büyükşen, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Osman Büyükşen görevini bırakmadan önce 01.08.2019 tarihi itibariyle Cizre Devlet Hastanesi’nde görev yapmaktaydı.

Metin ve Necla Büyükşen