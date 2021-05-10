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Aktüel Buse Varol’un Instagram hesabı hacklendi mi? Nuri Alço’yu hackleyenler Buse Varol’u mu hackledi?
Aktüel

Buse Varol’un Instagram hesabı hacklendi mi? Nuri Alço’yu hackleyenler Buse Varol’u mu hackledi?

Buse Varol Instagram hesabı çalındı mı? Soruları Buse Varol’un trend olmasıyla birlikte merak edilmeye başladı. Şarkıcı Alişan’ın eşi Buse Varol’un Instagram hesabından bankaya para yatırılması istenmesi sonrası Buse Varol’un takipçileri Buse Varol’un Instagram hesabı hacklendi mi? soruları sordu. Peki Buse Varol’un Instagram hesabı hacklendi mi? Buse Varol’un hesabı çalındı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 11:27:00 - 2021-05-10 11:28:30
Buse Varol’un Instagram hesabı hacklendi mi? Nuri Alço’yu hackleyenler Buse Varol’u mu hackledi?

Alişan’ın oyuncu eşi Buse Varol’un Instagram hesabı hack’lenerek takipçilerine bir banka hesabına para yatırmaları için çağrıda bulunuldu. Ancak kısa süre sonra bu paylaşımın dolandırıcılar tarafından yapıldığı anlaşıldı. Instagram hesabını geri alan Varol, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Gece iki de hack’lendim. O saatten beri uyumadım. Hesabımı geri aldım. “Siber suçlara şikayet ettik. Bu suçu işleyen yaşları küçük, üç beş kişinin fotoğraflarına kadar tüm bilgileri elimde. Pazartesi hepsini açıklayacağım.”

Nuri Alço’yu hackleyenler Buse Varol’u mu hacklendi?

Nuri Alço da geçen günlerde benzer bir olayla karşılaşmış ve şikayetçi olmuştu. Alço’nun Instagram hesabını ele geçirenler, yaptıkları paylaşımda bahis siteleri adı altında paranın işletildiği ve fazla para kazanılacağını söyleyerek kişileri dolandırmıştı. Olayın ardından dolandırıldığını fark eden Nuri Alço, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunmuştu.Hacker’ların Alişan’a da, “Eşinizin hesabı elimizde” diye mesaj attıkları ortaya çıktı.

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