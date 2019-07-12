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Buse Özen kimdir? Son dakika Doğuş Grubu atamaları

Son dakika Doğuş Grubu atamaları. Doğuş Grubu, Holding yönetim organizasyonunu yeniden yapılandırıyor. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Doğuş Grubu’nun yeni yapılanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Doğuş Grubu İnsan Kaynakları Başkanı olan Buse Özen kimdir? İşte Doğuş Grubu atamaları.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:23
Buse Özen kimdir? Son dakika Doğuş Grubu atamaları

Son dakika Doğuş Grubu atamaları. Doğuş Grubu, Holding yönetim organizasyonunu yeniden yapılandırıyor. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Doğuş Grubu’nun yeni yapılanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Doğuş Grubu İnsan Kaynakları Başkanı olan Buse Özen kimdir? İşte Doğuş Grubu atamaları.

Doğuş Grubu'ndan Ferit Şahenk imzalı yapılan açıklamada, Ferit Şahenk'in Doğuş Grubu Executive Chairman ve CEO rolünü sürdüreceği kaydedilirken, Hüsnü Akhan'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam edeceği ve Galataport ve inşaat işlerinden sorumlu olacağı belirtildi. Damla Çelikçi'nin finansman ve refinansman konusunda başkan danışmanlığı görevi üstleneceği ifade edilirken, Barış Alpay'ın Finans Direktörü olarak görevine devam edeceği kaydedildi. Akın Tavuz'un Doğuş Grubu Chief Operating Officer (COO) rolünü üstleneceği bildirilirken, Buse Özen'in İnsan Kaynakları Başkanı olarak görev yapacağı belirtildi.

 

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:23
  1. Buse Özen kimdir?
  2. Son dakika Doğuş Grubu atamaları
  3. Akın Tavuz
  4. Hüsnü Akhan kimdir
  5. Barış Alpay kimdir

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