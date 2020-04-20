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Aktüel

Burundi'de nehir taştı, 5 bin ev su altında kaldı

2020-04-20 17:19:18 -
Burundi'de nehir taştı, 5 bin ev su altında kaldı

ANKARA (AA)- Burundi'nin en büyük kenti Bujumbura'da 5 bin ev şiddetli yağışların ardından taşan Rusizi Nehri'nin suları altında kaldı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Antoine Ntemako, yaptığı açıklamada, kentte yaşanan sel sonucu ailelerin her şeyini kaybettiğini, acilen battaniye ve gıda ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Kentte 5 binden fazla evin sular altında kaldığını aktaran Ntemako, durumun çok acil olduğunu, mağdurların arasında hamile kadınların ve çocukların bulunduğunu ifade etti.

Tropikal iklimi nedeniyle fazla yağış alan Burundi, sık sık su baskınlarıyla karşı karşıya kalıyor. Aralıkta şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ülkenin farklı bölgelerinde 43 kişi hayatını kaybetmişti.

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