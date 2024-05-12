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Dünya Burundi’de bombalı saldırı
Dünya

Burundi’de bombalı saldırı

Yeniakit Publisher
2024-05-12 21:32:00 -
Burundi’de bombalı saldırı

Burundi’nin Bujumbura şehrinde otobüs durağına düzenlenen bombalı saldırıda 38 kişi yaralandı.

Kamu Güvenliği ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığı Sözcüsü Pierre Nkurikiye, yaptığı açıklamada, Bujumbura’da otobüs durağına el bombalı saldırı düzenlediğini duyurdu.

Nkurikiye, 5’i ağır 38 kişinin yaralandığını, can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ise saldırının failleri hakkında bilgi paylaşmazken, olayı terör saldırısı olarak değerlendirdi.

Kaynak: AA

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