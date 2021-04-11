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Oruç Burundan sürüntü testi orucu bozar mı?
Oruç

Burundan sürüntü testi orucu bozar mı?

Korona testi orucu bozar mı? Ramazan ayında korona testi yaptırmak durumunda kalanlar bu testin orucu bozup bozmayacağını araştırıyor. Peki, sürüntü testi orucu bozar mı? Korona testi yaptıranın orucu bozulur mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-11 17:35:00 -
Burundan sürüntü testi orucu bozar mı?

Mübarek ramazan ayında koronavirüs testi yaptırmak durumunda kalacak olanlar bu testin orucu bozup bozmadığını merak ediyor. Peki, korona testi nasıl yapılıyor? Korona testi yaptıranın orucu bozulur mu?

Burundan sürüntü testi orucu bozar mı?

Koronavirüs için genizden ya da burundan alınan örnekle test yapılıyor. Söz konusu testin orucu etkileyip etkilemediği merak ediliyor. Konu hakkında din büyükleri, sürüntü testinin orucu bozmadığını ifade ediyor.

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