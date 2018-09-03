Burundan sarı akıntı gelmesi hangi hastalığı işaret ediyor?

BURUNDAN SARI AKINTI GELMESİ

Burundan sarı akıntı gelmesi bir çok hastalığın habercisi olabilir. Çoğu zaman burundan gelen sarı akıntı sinüzit belirtisi olsa da daha ciddi hastalıkların da sebebi olabilmektedir. Burun ve göz çevrelerindeki kemiklerin içinde olan boşluklara sinüs denmektedir. Bu boşlukların dolmasını sağlayan mukozanın iltihaplanmasına da sinüzit denir. Genelde akut sinüzit denilen sinüzit çeşidi daha çok görülmektedir. Akut sinüzit; üst solunum yollarının enfeksiyonu sonucu ortaya çıkar ve nezleyi takiben ortaya çıkar. Burun mukozasında yer alan şişlik, burunla sinüsler arasındaki sıvı aşını engeller ve mukozanın iltihaplanmasına neden olur. Bunun sonucunda akut sinüzit diye tabir edilen solunum yolları enfeksiyonu gerçekleşmiş olur.

BURUNDAN SARI AKINTI GELMESİNİN NEDENLERİ

AKUT SİNÜZİT

Sinüzit hastalığı çoğu zaman burun sarı su gelmesinin nedenidir. Üst solunum yolları enfeksiyonunun oluşmasına yol açar ve burundan sarı akıntı gelmesine neden olur. Sürekli burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, öksürük sinüzit hastalığının belirtileri arasındadır. 1-2 haftadan uzun süren nezle rahatsızlığı da sinüzitin habercisidir.

MENENJİT

Beyinde oluşan hasarlar ve travmalar sonucunda da burundan sarı akıntı gelebilmektedir. Kimi zaman nezle ya da sinüzit sonucu oluştuğu sanılan sarı akıntının, beyin omurilik sıvısı olabileceği gözlemlenmiştir. Burundan geldiği sanılan sarı akıntı(sıvı), menenjit hastalığının da belirtisi olabilmektedir. Menenjit; beyni saran zarların iltihaplanması sonucu ortaya çıkar. Geç müdahale kişide işitme kaybına, beyinde hasar oluşmasına yol açabilmektedir. Bundan dolayıo burundan gelen sarı akıntı kesinlikle nezle sanılarak geçiştirilmemeli, mutlaka doktora başvurulmalıdır.