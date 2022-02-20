Burun tıkanıklığını 25 saniyede yok eden mucizevi yöntem
Soğuk algınlığının belirtisi olan burun tıkanıklığından 25 saniye içerisinde kurtulabilirsiniz. İşte o yöntem...
Soğuk algınlığının belirtisi olan burun tıkanıklığından 25 saniye içerisinde kurtulabilirsiniz. İşte o yöntem...
Birinci adım
Dilinizin ucunu, ağzınızın iç kısmının en yüksek noktasına kadar değdirin.
İkinci adım
Orta parmağınızı ve işaret parmağınızı birleştirip kaşınızın tam ortasından olacak şekilde ileriye ve geriye hareketler yapın.
1.ve 2. adımı sırayla 20 saniye boyunca uygulayın.
Son olarak da nefesinizi tutun. Nefesinizi tutmak beyin yaşama iç güdüsünü dikkate alarak burun deliğinizi temizliyor. Burnunuzu tıkayın ve kafasını çok fazla olmayacak şekilde geriye doğru yaslayın. Rahatsız olacak duruma geldiğinizde parmaklarınızı çekin ve burun tıkanıklığına elveda deyin.