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Burun şişmesi neden olur? Burunda şişme nasıl geçer? Burun şişmesinin tedavisi nedir?

Vücudun yapısı itibariyle hava hem ağız hem de burun aracılığıyla akciğerlere gider. Ağızdan alınan hava doğrudan akciğere giderken burundan alınan hava doğrudan gitmez; burnun içinde filtre edilir, sıcaklığı ayarlanır, nemlendirilmesi yapılır.

22 Eylül 2019 Pazar 17:10
Burun şişmesi neden olur? Burunda şişme nasıl geçer? Burun şişmesinin tedavisi nedir?

Bütün bu işlemleri yapan burnun içine, üçü burnun sağ tarafında diğer üçü de burnun sol tarafında yer alan konka adı da verilen önden arkaya uzanan et parçaları yapmaktadır.

Burundan giren havanın sıcaklığını, nemlendirilmesini ve filtre edilmesini yaparak kontrollü bir şekilde akciğerlere ulaştıran konkaların içi kan damarları ile doludur. Hava soğuk olduğu zaman konkalar kan ile dolarak şişerler, hava ile temas alanları artar ve akciğere ulaşacak olan havayı ısıtarak vücuda giren havayı vücudun talep ettiği sıcaklık derecesine yaklaştırmaya çalışır. Hava kirli ise, sürekli sigara içiliyor ise yine konkalar bu akciğere giden havayı filtre etmek için çaba harcar.

Konkaların sağlıklı çalışmalarının bozulması ile kişinin burun tıkanıklığı olarak algıladığı bir rahatsızlık ortaya çıkmaktadır

BURUN ŞİŞMESİNİN NEDENLERİ

Enfeksiyonlar, alerji, burnun yapısından kaynaklanan durumlar, dış faktörler, tümörler…

Geniz eti büyümesi, burunda eğrilik ve burun eti şişliği de burun tıkanıklığına neden olan burnun anatomik yapısından gelen sıkıntılardır.

Sinüzit: Oluşan iltihap sinüs mukozasının şişmesine, bu durum ise burun tıkanıklığına ve aşırı miktarda mukus üretimine neden olur.

Enfeksiyon: Eğer burun içinde oluştu ise sebebi koparılan bir burun kılı, sürekli burun karıştırmak ve mukoza lezyonu ile sonuçlanan sürekli sümkürme olabilir.

Burnun Darbe Alması: Şişmenin en yaygın nedeni budur. Düşmek, bir yere çarpmak veya darbe yemek gibi buruna gelebilecek herhangi bir travma şişmeye ve ağrıya sebep olur.

Tedavisi için bulunduğunuz ortamın temiz bir havaya sahip olmasına özen gösterin ve doktorunuzun önerdiği tedavi biçimine sadık kalın…

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 17:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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