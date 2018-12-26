Burun kuruluğunun nedenleri nelerdir?

BURUN KURUMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aşırı kuru bir buruna işaret edebilen çeşitli belirtiler vardır. Havayı vücuda girmeden önce koklamak ve temizlemek gibi burun işlevleri bozulabilir. Burun geçidindeki cilt, ağrıyan çatlaklardan dolayı çatlayabilir. Burun içinde ve dışında deride ve mukusta kabarma meydana gelebilir. Bu kabuklanma belirtilerinizi daha da kötüleştirebilen bakteriyel enfeksiyonlara yol açabilir.

BURUN KURUMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

Aşırı derecede kuru bir buruna, bazen antihistaminik gibi bir ilacın yan etkisi neden olabilir. Akan burun için etkili olsa da antihistaminik spreyler ve ilaçlar sıklıkla atropin içerirler ve atropin burun kanalını kurutabilir. Sıcaklık ve nem eksikliği gibi çevresel faktörler burun kuruluğuna katkıda bulunabilir.

DAHA FAZLA SIVI TÜKETİN

Aşırı kuru burun kanallarını tedavi etmek için, normalden daha fazla sıvı tüketmelisiniz. Burunu iyi nemlendirmek önemlidir. Buruna bir şeyler uygulamak yerine burun dokularını daha fazla sıvı almak suretiyle yeniden sulandırmak daha önemli. Burun spreyleri ve bir nemlendirici veya buhar makinesi çalıştırmak burun kanallarını nemlendirmeye yardımcı olabilir Düzenli olarak bir antihistaminik kullanıyorsanız, doktorunuza bu ilacı bırakıp bırakmayacağınız konusunda danışın.

PSİKİYATRİK İLAÇLAR DA KURULUĞA NEDEN OLUR?

Anti-anksiyete ve depresyon ilaçları bazen burun ve boğazda kuruluğa neden olabilir. Kuruluk sizi rahatsız ediyorsa kullandığınız ilaçları değiştirmek için doktorunuza danışın. Kuru bir burun, mikroplara karşı özellikle hassas olduğu için, dikkat edilmesi gereken bir husustur. Mikroplar, çatlaklardan içeri kolayca girebilir. Bu yüzden burun nemlendirilmelidir.

BURNUNUZA KREM SÜRMEYİN

Burnunuzu nemlendirmek için burun deliklerinize herhangi bir krem sürmeyin. Bu tür maddeler ciğerleri etkileyebilir. Bu durum zamanla lipoid zatürre adı verilen tehlikeli bir duruma neden olabilir. Burnunuzu nemlendirmek istiyorsanız bir tülü ıslatın ve burnunuzun iç kısmına bir süre bastırın.”