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Burun estetiği ile genç görünmek mümkün

Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:06
Burun estetiği ile genç görünmek mümkün

Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, burun estetiği ile genç görünmenin mümkün olabileceğini belirtti.


Burun estetiğinin tüm dünyada en fazla yapılan estetik ameliyatlardan biri olduğunu dile getiren Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, “Her yıl, binlerce kadın hasta estetik açıdan kendini daha iyi ve daha güzel görmek adına kozmetik imkanlar içerisinde belli bir arayışa girer. Genelliklekadın hastalarımızda, burun şekillerinden kaynaklanan deformitiler ve burun şeklinin yüze uyumsuz ve orantısız olması memnuniyetsizlik oluşturmaktadır” diye konuştu.


Burun estetiği ameliyatı sosyal ve psikolojik olarak kişilerin hayatlarında önemli bir rol oynadığını dile getiren Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, “Özellikle kadın hastalarımız, burun estetiği ameliyatından sonra kendilerine güvenlerinin arttığı, daha istikrarlı bir duygusal huzura sahip olduklarını dile getirmişlerdir. Hatta bazı bayan hastalarımız, rinoplasti başarısını hayatlarının değişmesine sebep olan bir deneyim olarak gördüklerini belirtmişlerdir” diye konuştu.


Burun estetiği sanıldığının aksine sadece görünüm için değil aynı zamanda nefes alma problemi olanlarda da yapılan bir ameliyat olduğunu dile getiren Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, “Burnunuz kırıksa, burun sırtınız çökük ya da burun ucunuz sarkıksa nefes almanız sorunludur. Bu durumda fonksiyonel rinoplasti yapmaktayız. Hastalarımın yarısından fazlası nefes alma sorunuyla bana başvurmaktadır. Tıpkı bedenimiz gibi burnumuzda yaşlanır, zamanla burun derisi incelir ve esnekliğini kaybeder. Kıkırdak yapı bozulur. Yaşlanan burun kanca görünümünü alır, sanki aşağıya doğru sarkmış gibi durur. Burun baktığınız zaman yüzün en belirgin organıdır, bu nedenle burundaki yaşlılık değişimi yüzün tüm dinamiğini de etkileyecektir. Dolayısıyla iyi bir operasyon yüzün görünümünü de olumlu etkiler. Tabi operasyona tamamlayıcı rinoplasti girişimlerini de eklerseniz sonuç göz alıcı olur.


Rinoplastinin sonuçlarını daha iyi bir yere taşıyacaksa, bazı kozmetik prosedürleri de ameliyata ekleyebiliriz, mesela çene büyütme operasyonu yada yüze uygulanan yağ enjeksiyonları gibi.


Herşeyden önce kişiye özel bireysel iyileştirme planı geliştirip, hazırlamakta fayda var. Nasıl bir öğrenci dersine iyi çalışmalıysa bir cerrahta ameliyat öncesi ameliyatı kafasında yapmalı ve bitirmeli, ameliyata da öyle girmeli. Unutmayın herkese özel tek bir çözüm yoktur. Sadece burnu değil kişinin yüz ve genel beden özelliklerini de düşünerek operasyon gerçekleştirilmeli , boy uzunluğu, yüz büyüklüğü gibi.


İnsanlar burunlarını yaptırırken bir yandan daha iyi nefes almak bir yandan da güzelleşmek istiyorlar. Bunu başarmak içinde burnun yüzle denge ve uyumunu sağlamak zorundayız. Bu dengenin oluşturulması güzel ifade isteyenler için önemlidir ve tecrübeler bizlere göstermiştir ki; burun estetiği ameliyatı öncesi hastanın boyu da dahil olmak üzere pek çok faktörü dikkate almak gerekir. Sonuçta burnunuzun, yüzünüz ve genel görünümünüzle ne kadar uyumlu olacağı oldukça kritik bir konudur. Örnek vermek gerekirse;kısa boylu ve minyon bir kişiye çok kalkık bir burun ucu yakışabilirken, burun delikleri çok dikkat çekeceğinden uzun boylu kişiler için uygun olmayabilir. Ya da yüzü geniş ve uzun birinin burnunun küçültülmesi doğal durmayabilir, iyi değerlendirmek gerekir. Çoğu zaman bu değerlendirmelere göz pozisyonu, çene ve elmacık kemiğini de alıyoruz” şeklinde konuştu.


Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, Burun estetiği ameliyatı sonrası bizi neler bekliyor sorusuna ise şöyle cevap verdi; “Korkmayın çok zor ve ağrılı bir süreç değil. Genellikle ilk 7 gün aşamalı bir iyileşme vardır. Ağrı pek olmaz ama şişlik ve zaman zaman göz altında morarmalar olabilir. Ancak merak etmeyin birinci haftanın sonunda her şey geride kalır. Tabi nihai sonuçlar için bir yıl beklemelisiniz.


Kişinin görünümüne duyarsız olması ne derece yanlışsa sadece burna odaklı ve aşırı duyarlı olması da normal değildir. Obsesif ya da narsist bir kişiliğiniz varsa estetik için daha dikkatli düşünmeniz gerekir.


Başkalarının etkisi ve yönlendirmeleri ile ameliyat oluyorsanız olmayın derim zira sonuç nasıl olursa olsun sonrasında mutsuz olabilirsiniz. Erkek arkadaşınız ya da eşiniz burnunuzu beğenmiyor diye ameliyat olmak iyi bir fikir değil. Yeni bir burun özgüven kazandırır ama günlük hayatınızdaki sorunlara çare olamaz.


Madde bağımlılığınız varsa, bu maddeleri kullanıyorsanız ameliyatınızı erteleyin doktorunuzla da açık olarak konuşun, saklamayın.”

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:06
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