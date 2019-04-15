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Burun düşüklüğüne ameliyatsız çözüm

Uzman Dr.

15 Nisan 2019 Pazartesi 12:45
Burun düşüklüğüne ameliyatsız çözüm

Uzman Dr.Jale Şenyurt, burnun şüphesiz ki yüzün en dikkat çeken noktası olduğunu belirterek, “Burunda estetik açıdan hoş olmayan görüntü kişiler de özgüveni zedeleyebilir. Bu can sıkıcı sorunlardan biri de burun ucu düşüklüğüdür. İple burun kaldırma yöntemi ile hem acısız hem de konforu bir biçimde burun ucu düşüklüğü sorunu giderilebiliyor” dedi.


Uzman Dr.Jale Şenyurt, burun ucunda düşüklük bazen gülme sırasında daha da belirginleşebildiğini ve estetik olarak güzel olmayan bir görünümün meydana gelmesine sebep olduğunu anlatarak, “Hatta kişiler bazen bu nedenle gülümsemekten de kaçınırlar.Bu sorundan kurtulmanın yollarından en kolayı İple burun kaldırma yöntemidir. İple burun estetiği burun dokusunda fazla değişiklik yapmadan uygulanan basit,acısız,ağrısız ve konforlu bir işlemdir.İple burun estetiğinde burun kaldırma uygulaması yapılır.Kemerli burun için de yine burun ucunun kaldırılması ile burun kemeri daha az göze çarpar hale getirilir. Bu yöntem sonrası bir çok kişi daha rahat nefes alır.Çünkü burun ucu düşüklüğü hava geçişini olumsuz etkilemektedir” diye konuştu.


Yapılan işlemin lokal anestezi ile gerçekleştirildiğini kaydeden Uzman Dr.Jale Şenyurt, “Burun içinden küçük bir kesi ile burun ucu kıkırdaklarının septum dediğimiz kıkırdak desteğe asılması işlemidir. Bu sayede burun ucunun kalkıklığının artması sağlanmış olur. 15-20 dakika sürer.Uygulama sonrası morarma görülmeyeceği gibi aynı zamanda da iyileşme süreci de hızlıdır.Ayrıca izsiz bir yöntemdir.Ağrı diğer burun operasyonlarına oranla yok denecek kadar azdır.Günlük hayatı fazla ertelemeden geri dönmek isteyenler için iple burun estetiği doğru bir seçim olacaktır.


Burun şekli uygun hastalarda uygulanan bu yöntem, burun kemeri çok fazla olan, burun kemikleri ve ucu çok geniş kişilerin için uygun bir yöntem değildir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 12:45
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