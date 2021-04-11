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Sağlık Burun akıntısı korona belirtisi mi? Burnum akıyor korona olabilir miyim?
Sağlık

Burun akıntısı korona belirtisi mi? Burnum akıyor korona olabilir miyim?

Korona belirtileri nelerdir? Son günlerde pek çok kişi burun akıntısı sorunu yaşadığını belirtiyor. Peki, burun akıntısı korona belirtisi mi? Korona belirtileri arasında burun akıntısı var mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-11 22:35:00 -
Burun akıntısı korona belirtisi mi? Burnum akıyor korona olabilir miyim?

burun akıntısının korona belirtisi olup olmadığını merak ediyor. Peki, burnu akan korona olabilir mi?

Burun akıntısı korona belirtisi mi? Burnum akıyor korona olabilir miyim?

Burun akıntısı şikayetlerinin arttığını belirten Doç. Dr. Ümit Savaşçı, “Nasıl polenler bahar döneminde artıysa, nezle şikayetleri de artmış oldu. Mevsim geçişinden dolayı koronavirüs dışındaki bazı virüsler de şu anda aktif hale gelmiş oldu. Burun akıntısı ile bize başvuran hastaların yüzde 80'inin testi negatif geliyor" dedi.

Doç. Dr. Savaşçı, "Burun akıntısına özellikle şiddetli baş ağrısı, koku, tat kaybı, çok şiddetli eklem ağrısı, boğaz ağrısı ve ateş de ekleniyorsa mutlaka vatandaşlarımız PCR testi yaptırsınlar. Şu andaki burun akıntılarının nedeni, mevsimsel geçiş, bahar nezlesi ve başka virüslere bağlı gibi görünüyor” diye konuştu.

Savaşçı, “Koronavirüsün etkisi, belirtileri olumlu mutasyon ile hafifledikçe zaten biz koronavirüsün normal grip virüsüne yaklaşık belirtilere sahip olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle koronavirüs önümüzdeki kış döneminde aynı grip geçirir gibi etkilerle ortaya çıkacaktır. Şu anda aslında bunun yansıması var. Daha az akciğer tutulumunu görmekteyiz. Çünkü grip virüsü akciğerleri tutmaz. Koronavirüsteki bu yönde bir gelişim ile ölüm oranları, hastaneye yatış oranları azalacak, daha az görünecek" diye konuştu.

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