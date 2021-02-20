Bursluluk ücreti ne kadar 2021? PYBS bursları ne zaman yatar?

PYBS burslarına ilişkin detaylar yakından takip ediliyor. Ortaokul ve lise öğrencilerinin girebildiği sınavda başarılı olanlara burs verilmektedir. Söz konusu sınavı Milli Eğitim Bakanlığı düzenlemektedir. Sınavın ardından öğrenciler 2020 yılı itibarıyla 290 Lira almaya başlamıştı. Peki, şimdi Bursluluk ücreti ne kadar oldu? PYBS bursları ne zaman yatar?

PYBS bursları her ay düzenli olarak yatırılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerde 2020 yılı itibarıyla 290 Lira olmasına karar verilmişti. 5,6,7,8 ve 9,10, 11'nci sınıflara düzenlenen Bursluluk sınavı düşünmeye dayalı bir sınavdır.

PYBS bursları ne zaman yatar?

PYBS burs ödemeleri her ayın 25'inde hesaplara yatırılır. Şubat ayına ait ödemeler henüz yapılmadı.

Bursluluk ücreti ne kadar 2021?

Bursluluk (PYBS) ücreti 2021 yılı için 340 TL olarak belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavı ile belirli bir gelirin altında geliri olan ailelerin başarılı olan öğrencilerine burs sağlanmaktadır. Söz konusu bursluluk sınavı her yıl 1 defa düzenlenmektedir.