Bursluluk sınavının yeni tarihi belli oldu mu?

Geçen nisan ayında gerçekleşmesi beklenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ertelenmişti. Bunun ardından, İOKBS sınav tarihi bekleniyor. Peki Bursluluk sınavı ne zaman?

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

25 Nisan'da yapılması planlanan 2021 Bursluluk sınavının yaşanan pandemi nedeniyle ertelenmesinin ardından konuya dair MEB'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl ertelenen Bursluluk sınavı Eylül ayı içerisinde yapılmıştı. 25 Mayıs itibariyle geride kalan bir aylık sürenin ardından sınava katılım sağlayacak olan adayların araştırmaları hız kazandı. Bu yılda geçtiğimiz yıl olduğu gibi ertelenen Bursluluk sınavının Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilebileceği söyleniyor.