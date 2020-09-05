Bursluluk sınavına yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, saat 12.00'de sorunsuz şekilde tamamlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm önlemlerin alındığı sınav, ülke genelinde 831 merkezde, 5 bin 88 bina ve 75 bin 578 salon ile KKTC'de bir merkezde gerçekleştirildi. 230 bin kişinin görev yaptığı sınava yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı.

Bakanlığın, haziran ayında Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirdiği merkezi sınava ise yaklaşık 1,5 milyon öğrenci katılmıştı.

İOKBS sonuçları, 28 Eylül'de ilan edilecek.