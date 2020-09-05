  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursluluk sınavına yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı
Aktüel

Bursluluk sınavına yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 15:45:55 -
Bursluluk sınavına yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, saat 12.00'de sorunsuz şekilde tamamlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm önlemlerin alındığı sınav, ülke genelinde 831 merkezde, 5 bin 88 bina ve 75 bin 578 salon ile KKTC'de bir merkezde gerçekleştirildi. 230 bin kişinin görev yaptığı sınava yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı.

Bakanlığın, haziran ayında Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirdiği merkezi sınava ise yaklaşık 1,5 milyon öğrenci katılmıştı.

İOKBS sonuçları, 28 Eylül'de ilan edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
2 milyon varil petrol taşıyan tanker yandı
Dünya

2 milyon varil petrol taşıyan tanker yandı

Hint Okyanusu'nda yer alan Sri Lanka'nın doğu kıyısında Hindistan'a ait "Indian Oil Corp" isimli petrol tankerinde yangın çıktı. Tankerde bu..
Şeyh Tufeyli cuma hutbesinde Macron'a ateş püskürdü
Dünya

Şeyh Tufeyli cuma hutbesinde Macron'a ateş püskürdü

Beyrut’taki patlamayı bahane ederek Lübnan’a üst üste ziyaretler gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’a, Şii alim Şeyh Subhi T..
Fuhuş merkezinin iflası sonrası ODA TV’den rezillik! Kadın vücudunun satılmasını böyle yorumladı
Gündem

Fuhuş merkezinin iflası sonrası ODA TV’den rezillik! Kadın vücudunun satılmasını böyle yorumladı

Almanya’daki fuhuş merkezi salgın sonrası iflas ettiğini duyurdu. Karanlık ODA TV binanın özelliklerini anlatarak, pespayeliği ’60 kişinin i..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı