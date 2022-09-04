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Gündem Bursluluk sınavına kimliğini unutup geldi! İmdadına polisler yetişti..
Gündem

Bursluluk sınavına kimliğini unutup geldi! İmdadına polisler yetişti..

Adana'da Bursluluk Sınavı'na girmek için oturumun yapılacağı okula gelince nüfus cüzdanını evde unuttuğunu fark eden genç öğrencinin imdadına polisler yetişti.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 15:52:00 - 2022-09-04 16:01:21

Adana'nın Aladağ ilçesinde bir kız öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girmek için oturumun düzenleneceği salona gelince nüfus cüzdanını unuttuğunu fark etti.

Genç öğrencinin imdadına yetişen Aladağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sınava 10 dakika kala seferber olarak öğrenciyi Aladağ Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Adına nüfus belgesi düzenlenen genç öğrenci yine polislerin yardımıyla sınava gireceği okula getirildi.

Polis ekipleri ve öğrencilerin heyecan dolu koşuşturmacası kameralara yansıdı.

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