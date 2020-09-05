Bursluluk sınavı yapıldı
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınavın sonuçları, 28 Eylül'de ilan edilecek
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) yapıldı.
Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, saat 10.00'da başladı, 12.00'de sona erdi. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru soruldu.
Öğrenciler bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu oldu.
Sınav sonuçları, 28 Eylül'de ilan edilecek.