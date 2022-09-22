İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na (İOKBS) 4 Eylül Pazar günü gerçekleşti. Sınava giren öğrenciler ve aileleri ise sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Bursluluk sınavı 4 Eylül 2022’de gerçekleşti. Sınavda dörder seçenekli 100 soru soruldu, sınav süresi 120 dakika olarak uygulandı. Şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarih beklenmeye başladı. Bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül Cuma günü açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi üzerinden açıklanacak. Sonuçların açıklanacağı saatle ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

Bursluluk sınavı nedir?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.