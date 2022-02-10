Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS 2022 başvurusu ne zaman? 2022 İOKBS tarihi!

5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların girdiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav tarihi ile İOKBS bursluluk sınavına başvuru işlemleri de sorgulanmaya başlandı. İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman? sorusu milyonlarca ilk ve ortaöğretim öğrencisi tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamaya göre 2022 Bursluluk sınavı tarihi belli oldu.

2022 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca her yıl düzenlenen 5,6,7,8, 9,10 ve 11’inci sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencilerinin girebileceği bursluluk sınavının tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.

2022 burslu sınav başvurusu ne zaman?

Sınavın başvuru tarihi daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak. Geçtiğimiz yıl ise sınav 05 Eylül 2021'de yapılmış ve sınavın başvuru işlemleri, 08-26 Şubat 2021 tarihlerinde alınmıştı.

2022 İOKBS bursluluk sınav başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmakb