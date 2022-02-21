Bursluluk sınavı 2022 İOKBS başvurusu ne zaman? 2022 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 5,6,7,8, 9,10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girebileceği bursluluk sınavı tarihi açıklandı. Peki 2022 İOKBS sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tarih merak konusu oldu. Bu kapsamda 2022 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? 2022 İOKBS başvuruları hangi tarihte başlayacak? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

2022 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

2022 Bursluluk sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.

2022 İOKBS başvuruları ne zaman başlayacak?

2022 İOKBS başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Bursluluk sınavına dair bilgiler daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak. Konuyla ilgili gelişmeler tarih açıklandığında haberimizde yer alacaktır. Geçtiğimiz yıl sınav 05 Eylül 2021'de yapılmış sınavın başvuru işlemleri ise 08-26 Şubat 2021 tarihlerinde alınmıştı.

2022 Bursluluk sınavı parası ne kadar?

İOKBS bursu zam gelmemiş haliyle 1 ayda bir yatırılmak koşuluyla 468,54 TL'dir. Yeni eğitim öğretim döneminde burslara zam gelmesi beklendiğinden bu rakamda değişim olacağını bilmenizi isteriz. Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir.

Bursluluk sınavı nedir?

Ekonomik durumu yetersiz öğrencileri desteklemek adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanır.