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Spor Bursaspor'un parlayan yıldızı Ali Akman'a iki büyük talip
Spor

Bursaspor'un parlayan yıldızı Ali Akman'a iki büyük talip

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Bursaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman'a Marsilya ve Red Bull Grubu talip oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:41:00 -
Bursaspor'un parlayan yıldızı Ali Akman'a iki büyük talip

Olimpik Marsilya, teknik direktör Andre Villas-Boas'ın talebi üzerine forvet arayışlarına başladı.

Le 10 Sport'ta yer alan habere göre; Andre Villas-Boas, elindeki tek forvet olan Dario Benedetto'nun formsuzluğu nedeniyle 8 milyon euro'ya transfer ettikleri Brezilyalı sol açık Luis Henrique'yi zaman zaman forvet olarak kullandı. Ancak, asıl mevkii forvet olmayan Henrique, gösterdiği performansla soru işaretlerini artırdı.

Andre Villas-Boas: Bana 9 numara lazım

Andre Villas-Boas, bu konu üzerine, "Yedek kulübemizde gerçek bir 9 numara yok. Bize en azından 1-2 tane daha gerçek 9 numara lazım. Luis Henrique'yi mecburiyetten oynatıyorum ama kendi mevkisi olmadığı için performans göstermekte zorlanıyor. Sezon başında bu sorunu çözemeyerek hata yaptık. Ancak, ocak ayında kesinlikle çözmeliyiz." dedi.

Marsilya'da liste başı Ali Akman

Marsilya Sportif Direktörü Pablo Longoria, bu gelişmeler üzerine Avrupa'nın dört bir yanında forvet aramaya başladı. Finansal Fair Play nedeniyle eli kolu bağlı olan Fransız kulübü, maliyeti düşük ancak potansiyeli yüksek isimleri araştırmaya başladı. Longoria'nın listesinin ilk sırasında ise Bursaspor'un 18 yaşındaki forveti Ali Akman yer aldı.Ali Akman için scoutlarından detaylı bir rapor alan Longoria, transfer çalışmalarına başladı. Ali Akman'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olsa da Marsilya, 'makul' bir bonservis bedeliyle bu transferi ocak ayında bitirme kararı aldı.

En zorlu rakip Red Bull grubu

Haberin detayında ise Marsilya'nın bu transferde yalnız olmadığı ve işinin de bir hayli zor olduğu bilgisi verildi. 18 yaşındaki Türk golcüyle Galatasaray ve Fenerbahçe dışında Hollanda'dan PSV'nin ilgilendiği vurgulanırken asıl zorlu rakibin Red Bull grubu olduğu vurgulandı. Red Bull'un Ali Akman'ı transfer ederek önce Salzburg'ta ve ardından Leipzig'te oynatmak istediğinin altı çizildi.

Milli formayla 40 maçta 20 gol

İnegölspor altyapısından yetişen ve 2015 yılında Bursaspor'a geçen Ali Akman, bu sezon çıktığı 11 lig maçında 7 gol atıp 3 asist yaptı. Ali Akman, milli takımın alt yaş gruplarında çıktığı 40 maçta ise 20 gol attı.

Kaynak: Sporx

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