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Spor Bursaspor'un maç oynadığı sırada otobüsüne haciz konulmak istendi
Spor

Bursaspor'un maç oynadığı sırada otobüsüne haciz konulmak istendi

2010 yılında Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşıyor. Yeşil-beyazlı ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nda Boyabat 1868 ile karşı karşıya geldiği maç sırasında, otobüsüne haciz konulmak istendi. Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz'ın girişimleri sonucunda haciz işlemine izin verilmezken, kulüp otobüsü de hemen Bursa'ya gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 11:32:00 -
Bursaspor'un maç oynadığı sırada otobüsüne haciz konulmak istendi

TFF 2. Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, zor günlerden geçiyor. Bursa Olay Gazetesi'nin haberine göre, Bursaspor'un Ziraat Türkiye Kupası maçında Boyabat 1868 ile karşı karşıya geldiği esnada takım otobüsüne haciz konulmak istendi.

Bursaspor, Karacabey Belediyespor otobüsüyle geri döndü

Yaşanan olaydan sonra Bursaspor yönetimine yardımcı olan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, girişimleri sonrası yeşil-beyazlı ekibin Karacabey Belediyespor otobüsüyle dönmesini sağladı.

Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bursaspor'un Karacabey'den kendi otobüsüyle dönmemesinin ardından basın mensuplarına demeç veren yeşil-beyazlı yönetim, otobüsün arızalandığını ve bu yüzden Karacabey Belediyespor aracıyla döndüklerini söylemişlerdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boyabat 1868'i konu eden Bursaspor, Timsah Arena'daki zemin çalışması nedeniyle karşılaşmayı Karacabey M. Fehmi Gerçekler Stadı'nda oynadı. Yeşil-beyazlı ekip mücadeleden de 1-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etmişti.

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Yorumlar

Ömer

Koskoca Bursaspor’a bak batıranlar ortada yok . Bursa spor belki mahalli lige düşecek . Yazık . Çok ciddi reforma ihtiyaç var futbolumuz ki ortada futbol da yok batakta . Kökten çözüm bulunmalı

Arap Mustafa

4 büyük kulüpler ile Bursa Eskişehir ve buna benzer kulüp başkanları yaptıkları transfer ve harcamalardan eskiye dönük sorgulamalar yapılmadığı sürece bu vahim durumlar orytaya çıkar maça dahi çıkmayan futbol hayatı sakatlıktan bitmiş oyuncularla tekrar 2-3 defa sözleşme yapanların sorgulanmaları onlar içinde iyi olur yapanın yanına kar kalıyor işi kalkmalı süper gelirlere rağmen Türk futbolunu nasıl çökertildi diye yazarlar kitap yazsın artık Avrupa ya çıkışımız maalesef kalmadı
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