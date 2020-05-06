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Spor

Bursaspor’un kamp tarihi belli oldu

Yeşil-beyazlılar, 8 Mayıs Cuma günü Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde idmanlara başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:02:41 -
Bursaspor’un kamp tarihi belli oldu

Yeşil-beyazlılar, 8 Mayıs Cuma günü Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde idmanlara başlayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in, liglerin 12 Haziran’da başlayacağını açıklamasının ardından Bursaspor, toplanma tarihini belirledi.


Buna göre yeşil-beyazlılar, 8 Mayıs Cuma günü Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Sağlık Bakanlığı tarafından teste tabi tutulup ardından kampa girecek.

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