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Bursaspor'un Antalya kampı sürüyor

05 Ocak 2019 Cumartesi 17:02
Bursaspor'un Antalya kampı sürüyor


BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'deki bir otelin sahasında teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular, idmanın son bölümünde gruplara ayrılarak, pas çalışması gerçekleştirdi.

Bursa temsilcisi, hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 17:02
  1. antrenman
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  3. Bursaspor
  4. Futbol
  5. Spor Toto Süper Lig

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