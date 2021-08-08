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Spor “Bursaspor’umuzun yanındayız”
Spor

“Bursaspor’umuzun yanındayız”

Bursa Büyükşehir belediye Başkanı Alinur Aktaş, her zaman Bursaspor’un yanında olduklarını belirterek, “Belediye Başkanlığı, ne yaşanırsa yaşansın kırgınlıkları değil, kucaklamayı gerektirir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin en önemli değerlerinden biri olan Bursaspor'umuzun yanındayız” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 16:30:00 -
“Bursaspor’umuzun yanındayız”

Bursa Büyükşehir belediye Başkanı Alinur Aktaş, her zaman Bursaspor’un yanında olduklarını belirterek, “Belediye Başkanlığı, ne yaşanırsa yaşansın kırgınlıkları değil, kucaklamayı gerektirir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin en önemli değerlerinden biri olan Bursaspor'umuzun yanındayız” dedi. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bursaspor’la ilgili görüşlerini dile getiren Aktaş, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Ben bu şehrin taşına toprağına, yeşil beyaz renklerine sevdalıyım. Bursaspor benim kırmızı çizgimdir. Kişisel hataların bedeli asla Bursaspor'a ödettirilemez. Her ne kadar asılsız bilgilerle şahsım ile ilgili kamuoyu olumsuz yönlendirilmeye çalışılsa da Bursaspor'un muvaffak olması en büyük arzumdur. Belediye Başkanlığı, ne yaşanırsa yaşansın kırgınlıkları değil, kucaklamayı gerektirir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin en önemli değerlerinden biri olan Bursaspor'umuzun yanındayız.”

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