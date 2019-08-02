0553 313 94 23

Bursaspor’dan temlik açıklaması

Bursaspor Kulübü, önceki başkan Ali Ay ve yönetiminin ibrâ edilmemesi ve o dönem gelirlere temlik konulmasına ilişkin açıklama yaptı.

02 Ağustos 2019 Cuma 18:57
Bursaspor’dan temlik açıklaması

Bursaspor Kulübü, önceki başkan Ali Ay ve yönetiminin ibrâ edilmemesi ve o dönem gelirlere temlik konulmasına ilişkin açıklama yaptı.


Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün 23.06.2019 tarihinde yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında, Ali Ay ve yönetim kurulu oy birliği ile ibrâ (temize çıkarma) edilmemiştir. Aynı genel kurulda, Ali Ay lehine yönetim kurulu tarafından alınan doğmuş ve doğacak gelirlere ilişkin yapılan temlik (mülkü devretme) ve keşide ettikleri çekler oy birliği ile iptal edilmiştir. Ali Ay tarafından bahsi geçen genel kurul kararlarının iptali için açılan hukuk davasında, talep edilen tedbirler reddedilmiştir. Bunun üzerine aynı yönetim kurulu içinde yer alan 2’nci başkan Cem Öztürk ve mali asbaşkan Adem Sakarya tarafından başka mahkemede, aynı mahiyette benzer dava açılarak, 23.06.2019 tarihinde yapılan Bursaspor seçimli olağanüstü genel kurulunda alınan kararlara ilişkin yönetim kurulu kararlarının iptaline dair 7’nci madde ile genel kurul toplantısında alınan bir önceki yönetim kurulunun ibrâ edilmemesine ilişkin 8’inci maddenin, mahkeme tarafından tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. İlgili karar 01.08.2019 tarihinde kulübümüze tebliğ olmuş, 02.08.2019 tarihinde de, yönetim kurulumuz tarafından ilgili tedbire acilen itiraz edilmiştir. Yönetim kurulu olarak, kulübümüzün menfaatlerini gözeterek, yaşanan ve yaşanacak süreçlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 18:57
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uzmanların söylediklerini sizin için derledik! “Neden İngilizce öğrenemiyoruz?”
    1. Uzmanların söylediklerini sizin için..
    2. Arkas Aegean Link Regatta, 28..
    3. 70 dönüm ekibi buğday tarlası yandı
    4. Ahmet Hakan RTÜK'ün kararından..
    5. Düzce Üniversitesi’nden AYM’nin ‘hak..
    6. TFF, beIN Sports ile anlaştı
    7. Acil servisteki tatbikatı gerçek..
    8. Bursaspor’dan temlik açıklaması
    9. AA Finans'ın temmuz ayı "Enflasyon..
    10. Kimya sektörü temmuz ihracatı yüzde..
    11. Başkan Genç, Trabzonspor’un 52...
    12. Burhaniye’de Kurban Hizmetleri..
    13. Erzurum Atatürk Üniversitesi AYM'nin..
    14. Trump: “Kuzey Kore’nin füze denemeleri..
    15. Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1..
    16. Bekçi cinayetinde 1 tutuklama
    17. Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
    18. 41 yıllık tesis modern bir hale..
    19. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    20. İsrail askerleri Gazze sınırında 11..
    21. Bursa Büyükşehir’de toplu sözleşme..
    22. Burhaniye’de kitapseverler Ören’e akın..
    23. İŞKUR TYP başvuruları ne zaman..
    24. Halk dolmuşu ile otomobil çarpıştı; 5..
    25. "Eskişehirspor'da bir kriz var çözmeye..
    26. Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    27. Bursa trafiğine Erdoğan ayarı
    28. Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı
    29. Saman yüklü kamyon devrildi, alev alan..
    30. İYİ Parti'de kriz büyüyor! İP ismini..
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!