Bursaspor'dan SMS kampanyası - "Yeniden Zirveye" sloganıyla başlatılan kampanyada atılan her SMS, kulübe 16 lira destek sağlayacak



BURSA (AA) - Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'da, yaşanan mali sorunları aşmak için SMS ile bağış kampanyası başlatıldı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kampanyanın "Yeniden Zirveye" sloganıyla başlatıldığı belirtildi. SMS kampanyasına katılmak isteyenler, "Bağış" yazıp 1963'e göndererek, yeşil-beyazlı kulübe 16 lira destek sağlayabilecek. Bursaspor'a banka yoluyla destek olmak isteyenler ise kulübün internet sitesinde yer alan hesap numaralarına bağış yapabilecek.



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