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Spor

Bursaspor’dan Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı

Bursaspor Kulübü, ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:53:58 -
Bursaspor’dan Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı

Bursaspor Kulübü, ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayınladı.


Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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