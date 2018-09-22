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Bursaspor'dan beraberlik serisi! Medipol Başakşehir...

Bursaspor Süper Lig'in 6.haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 01:35
Bursaspor'dan beraberlik serisi! Medipol Başakşehir...

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftaya lider Galatasaray'ın ardından averajla ikinci sırada giren Medipol Başakşehir, Bursaspor deplasmanından 1 puanla döndü: 0-0

Maça VAR kararları damgasını vururken Bursaspor'un ilk yarıda Diafra Sakho ile bulduğu gol, VAR ile iptal edildi. VAR, hakem Ümit Öztürk'ü Sakho'nun golü elle atması hakkında uyarırken Öztürk, VAR kararının ardından golü geçersiz saydı. Böylece Sakho'nun attığı üst üste 2. gol VAR nedeniyle iptal edilmiş oldu.

VAR PENALTI DEDİ, OKAN KURTARDI

Karşılaşmanın 52. dakikasında ise Medipol Başakşehir, VAR ile penaltı kazandı. Topun başına Emmanuel Adebayor geçerken Bursaspor'un genç kalecisi Okan Koçuk gole izin vermedi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, sezonun ilk beraberliğini alırken puanını 13 yaptı. Bursaaspor ise üst üste 5. kez berabere kaldı ve 5 puana yükseldi.

 

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 01:35
  1. Bursaspor
  2. Medipol Başakşehir
  3. Süper Lig

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